英超｜卡尼偕孫興慜齊寫里程碑 熱刺挫列斯聯返勝軌 球會譴責3將聖誕開P (22:20)

今仗上演「狂人對決」，熱刺領隊摩連奴此前在西甲4次面對列斯主帥比爾沙交手全勝，加上賽前已連續4場英超失分不容再失，但戰至29分鐘才打破僵局；列斯一次後場傳送失誤，翼鋒貝雲積在禁區內被客軍守將阿里奧斯基撞跌博得失12碼，哈利卡尼一射中鵠，打破3場聯賽入球荒，並攻入個人今季英超第10個入球。

及後雙方互有威脅攻門，但卡尼於完半場前右路傳中，助攻予好拍檔孫興慜入楔撞射得手，為熱刺半場領先2：0。孫興慜亦取得自2015年9月加盟熱刺後，6季在各賽事的第100個入球。換邊後5分鐘，孫興慜開出角球助攻中堅艾達韋列特頭槌破網，主隊縱在尾段有右閘馬特杜靴迪兩黃一紅被逐，但維持3：0勝果完場。

卡尼今季為熱刺上陣16場聯賽，已取得10個入球兼11次助攻的「雙雙」，較曾效力阿仙奴及車路士的中場法比加斯的17場，更快達成「雙雙」數據，亦是今季首個歐洲五大聯賽球員達此成就；而列斯聯是第30隊英超被卡尼攻破大門。

至於熱刺賽前證實兩名阿根廷隊球員拉美拿及盧施素，因感染新冠病毒而缺陣大軍。《每日郵報》發布了一張相片，顯示拉美拿、盧施素與利古朗，聯同韋斯咸中場蘭仙尼，帶同親友一同舉行聖誕派對，拉美拿及盧施素疑在這個派對染疫，他們身處倫敦，防控等級屬最高第4級別，禁止大型聚會。熱刺隨即發官方聲明，對3名球員違反英國防疫規定，擅自舉行聖誕聚會行為感到非常失望，予以強烈譴責，並表明將就此內部處分。

另邊廂，富咸繼周三作客熱刺延期後，英超賽會今日宣布，富咸職球員的檢測呈陽性個案進一步增加，反映病毒在隊內持續爆發，為免病毒再擴散至其他球會，原定明晚作客對般尼將延期，亦是過去一周第3場延期賽事。

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