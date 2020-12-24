意甲︱AC米蘭絕殺拉素鎖定冬季冠軍 6月復賽後不敗冠絕歐洲五大聯賽 (17:35)

主場出擊的AC米蘭上半場憑列比錫及查漢奴古操刀12碼得手領先2：0，拉素其後展開反擊，並先後靠路爾斯阿拔圖及恩莫比尼的入球扳平。然而全場控球權僅約4成的主隊在完場前反擊得手，迪奧靴南迪斯接應角球頭槌破網，助AC米蘭以3：2絕殺拉素，賽後14戰10勝4和得34分鞏固榜首優勢，鎖定冬季冠軍。

是役兩度交出助攻並射入12碼的中場查漢奴古，今季聯賽為球隊創造53次入球機會，冠絕歐洲五大聯賽。而紅黑軍團自意甲6月復賽後在聯賽保持不敗，按同期戰績計算冠絕歐洲五大聯賽。賽後獲球會技術總監兼名宿馬甸尼擁抱的功臣靴南迪斯，稱遺憾未有球迷見證：「2020年是特別的，美中不足是現場沒有球迷見證我們反勝。這是每天努力訓練的成功，同時我要感謝隊友的協助。」無緣領軍凱旋的拉素主帥施蒙尼恩沙基則稱：「我認為戰果不能反映雙方真正實力，但我要為球隊落敗道歉。」

其餘賽事方面，次席的國際米蘭憑射手拿達路馬天尼斯及史堅尼亞分別破網，作客以2：1擊敗維羅納。今仗未有入選大軍名單的丹麥隊中場基斯甸艾歷臣，去向終塵埃落定，1月轉會窗勢離隊他投。球會總監馬路達賽前指：「艾歷臣是在球隊的轉會名單上，他一直設法融入球隊，但對我們來說，他並非重要一員。我並非想羞辱他，亦不是要作出懲罰，但事情的發展是這樣。」拿玻里在主場憑恩斯治尼完場前建功，以1：1逼和拖連奴。而有新帥巴拉甸尼上任的熱拿亞作客以2：1險勝史柏斯亞，終結聯賽近12仗不勝走勢。

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