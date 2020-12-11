F1丨咸美頓病癒趕及戰煞科站 首節練習排第5 小舒密加首落場 (20:28)

咸美頓上周日（11月29日）鎖定生涯第7座F1總冠軍，翌日確診新冠病毒。他本周二曾在twitter拍片報平安，表示正在康復，隨即在周三的病毒檢測過關，得以飛赴阿聯酋首都阿布扎比出戰今季煞科站。養病多日的「黑帝」今日出戰首節練習賽，做出1分38.744秒全場第5快圈速，其平治隊友保達斯則以1分37.412秒排第2，以0.034秒屈居紅牛車手韋斯塔本之下，但後者以軟性車胎跑出最快圈，相反平治雙雄用上硬胎。法拉利則測試明年規格的車架，兩車不入前十。

至於兩周前炒車的哈斯車手哥桑今站續養傷，今站替工續是菲迪柏迪。馬奴臣亦讓出首節練習賽時間，挾F2總冠軍頭銜、來季加盟哈斯的米克舒密加，提早至今站熟習戰車，在首節練習賽排尾三，但仍擊敗尾二的菲迪柏迪。

事實上，米克舒密加原本在今年10月的F1德國站，代表愛快羅密歐車隊參與首節練習賽，但因天氣惡劣告吹。原則上德國站是其F1「地標」，但實際上今天才是他首次落場出戰F1。

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