馬拉當拿離世｜阿根廷警方改列誤殺案 私人醫生嘆成代罪羔羊 兩母會大勝告慰老馬 (20:00)

阿根廷球王馬拉當拿上周三心臟病發離世，享年60歲。阿根廷傳媒報道，當地警方已展開調查，以確定是否有人需為馬拉當拿離世負責，當中包括醫療過失等方向。月初曾為老馬施腦部手術的私人醫生盧基（Leopoldo Luque）正協助調查，他昨接受訪問時指自己成為代罪羔羊：「若我要負責的話，那就是愛他和照顧他，令他活下去。然而，我不需為此（馬拉當拿離世）負責。」

馬拉當拿死因有待調查，但這名球王曾效力的小保加及拿玻里則大打爭氣波，今晨分別奏捷。其中小保加出戰已易名為「馬拉當拿盃」的阿根廷聯賽盃，在主場以2：0擊敗老馬同樣曾效力的紐維爾舊生。賽會賽前設悼念儀式，為小保加建功的艾雲卡東拿慶祝時手持老馬戰衣，令現場觀戰的老馬33歲女兒Dalma哭成淚人。

同樣主場出擊的拿玻里亦大勝羅馬告慰老馬，當家射手恩斯治尼賽前向看台上的老馬肖像獻花並致敬。這名29歲意大利射手先開紀錄，領軍大勝4：0，賽後更將勝利獻給馬拉當拿及那不勒斯。主帥加度素則冀勝仗可團結麾下，在意甲全力衝冠。

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