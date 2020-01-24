英超｜比爾沙不滿列斯球迷無份入場 聖誕快車賽程出爐 雙藍48小時踢兩仗 (20:04)

英國封城措施下周三結束後，部分地區的體育賽事獲准重開看台。英超10隊的主場位處疫情第2級地區，即容許最多2000人入場，包括阿仙奴、車路士、熱刺、富咸、韋斯咸、水晶宮、利物浦、愛華頓、白禮頓和修咸頓。阿仙奴下周五（4日）凌晨迎戰維也納迅速的歐霸分組賽，將成8個月來再有球迷入場的首仗，聯賽則要等兩日後的韋斯咸鬥曼聯。下月7日熱刺迎阿仙奴的「北倫敦打吡」，球迷亦准入場觀戰。

曼徹斯特市屬疫情最嚴重的第3級，曼城和曼聯需繼續閉門。同樣未能重開看台的列斯聯，主帥比爾沙大表不滿：「這不是分級的問題，而是應盡量確保比賽的公平性，有球迷與否會影響賽果，現在等同懲罰來自高風險地區的人。」連同英冠、英甲及英乙，共51支職業球隊將准球迷入場。

英超亦落實聖誕快車賽程，對賽和季初公布無異，曼城和車路士均面對48小時內連踢兩場的魔鬼賽程。當地時間「拆禮物日」將由李斯特城打頭陣迎戰曼聯，阿仙奴亦在主場和車路士合演「倫敦打吡」。

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