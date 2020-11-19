港超︱東方龍獅開咧前簽兩富力兵　馮慶燁相隔數月回巢：這就是人生 (16:41)

富力R&F上季結束後散班，退出新季港超，一眾戰將隨即失業，東方主教練李志堅曾稱有意羅致個別富力球員，今終落實兩將加盟。馮慶燁及林恩許在復賽前，分別由東方及傑志轉投富力，二人因不符資格參加復賽，結果未為新東家上陣一場便黯然離開。

相隔數月重返東方，馮慶燁慨歎「這就是人生」：「很多事你預計不到，疫情和富力散班，人可控制的事有限。能夠改變自己，以正面心態面對，對一個人和運動員都很重要，因為順境很容易過，克服困難才能令一個人心態變強。回來東方感覺親切，畢竟不是有很多球員，短時間內重回前球會，感覺很特別。」他說，雖近10個月沒正式比賽，但期間有訓練保持狀態，已急不及待落場比賽，笑言短時間效力富力的日子，像是去了一次旅行，但可跟不同教練及球員合作，過程中亦有得益，亦透露已解除富力合約，因而可簽新會，而富力支薪至10月，問題未完全解決，仍需繼續追討餘下薪金賠償。

林恩許也承認，已8個月沒落場比賽，需時提升狀態，故對能夠參與球隊操練感高興。他今次將再次跟盧卡斯、費蘭度、辛祖及助教盧比度等前傑志職球員再做隊友，他稱香港球圈很小，每個球員都彼此認識，並笑稱自己會比費蘭度更早為東方首次披甲。費蘭度上月中完成阿基里斯腱手術，近日已重返球場康復訓練，他稱料需再休戰一個月，期望最快於明年一月復出。

東方主教練李志堅認為，簽入二人對雙方均有利，馮慶燁具備質素，而林恩許在中場走動及入楔能力亦是東方目前所欠缺，亦跟陣中多名前傑志職球員共事多年，有助更快融入球隊，並可考慮在明年亞洲賽註冊為亞援。他亦確認，會以現有陣容應付季初賽程，因受傷兵問題困擾，料不會再外借球員。

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