歐國聯｜葡萄牙隊提前衛冕失敗 C朗六鬥法國隊未建功（附精華） (18:44)

葡軍去年主場贏得首屆歐國聯，今場賽前與法國隊同分下，以C朗配搭祖奧菲歷斯及第50場代表大國腳的貝拿度施華攻堅。C朗於6分鐘遠射，迫使法國隊門將洛里斯撲救，但已是他全場唯一中目標攻門，之後亦有頭槌頂高。客軍上半場有安東尼馬迪爾頭槌中楣，最終靠尼高路簡迪53分鐘補中奠勝，賽後在歐國聯A3組領先葡軍3分，在同分先計算對賽的情况下，提前一輪出線。

C朗繼上屆歐國盃決賽傷出，上月對賽食白果後，再次未能令法國隊成為他攻陷的第42支球隊。C朗賽後在網上發文，承認球隊未達目標。貝拿度施華今場正選發揮亦一般，在對方半場傳球的次數，與56分鐘入替的祖達一樣。費蘭度山度士稱：「這陣容在作客法國隊時有效，不記得當時有人提起祖達坐後備。我不認為這是我們的問題，反觀我們中場出現漏洞，無法制止法國隊組織。」

葡軍另有中場連拿度辛捷士肌肉因傷退隊；法國隊主將基利安麥巴比則據報可在下仗對瑞典隊時復出。瑞典隊在A3組另一場2：1險勝克羅地亞隊，僅較對方得球少而排榜尾，護級未絕望。

另外，B1組的挪威隊原定於香港時間周一凌晨作客羅馬尼亞隊，但有球員在出發前的新冠病毒檢測結果呈陽性，令全隊被隔離未能離境，比賽延期。世界排名包尾的聖馬力諾隊，則在D2組主場0：0賽和直布羅陀隊，連同上月悶和列支敦士登隊，歷史首次正式賽事兩場不敗，有望脫離世界包尾。

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