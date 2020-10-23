港超｜新季聯賽增單循環賽 分爭標及護級組  足總盃設分組賽 (18:08)

富力R&F退出新季港超後，餘下8隊參賽，一直有傳聯賽賽制有意改踢三循環，但各隊意見不一。足總今午與各港超隊代表舉行網上會議，討論新季賽制。據了解，足總就賽制討論3個方案：

方案一：聯賽由雙循環改為三循環，第三循環在中立場舉行。每隊全季最少場數由24場增至29場。

方案二：聯賽先完成雙循環，之後前4名及後4名分到「爭標組」及「護級組」，兩組以單循環形式舉行。足總盃由淘汰賽制，改為先分兩組單循環賽，小組首兩名出線晉身4強再踢淘汰賽。每隊全季最少場數由24場增至27場。

方案三：聯賽維持雙循環。足總盃由淘汰賽制，改為8隊踢單循環賽。每隊全季最少場數由24場增至28場。

足總最後跟各隊討論及投票後，東方龍獅、理文、愉園及晉峰支持方案一；傑志、天水圍飛馬及標準流浪支持方案二；冠忠南區則沒有傾向。

最終足總考慮比賽刺激性，決定落實方案二，每隊比賽場數增至27場，而聯賽首兩循環積分會否累積至最後一循環，則仍有待討論。港超將繼2000/01年港甲球季後，再次分「爭標組」及「護級組」方式作賽。足總盃則沿用現有抽籤結果，將「丫叉」兩方分成A、B組。

足總主席貝鈞奇補充，南區會長兼港超會議召集人黃良柏私人「加碼」，護級組冠軍將獲20萬元獎金，以增賽事競爭性，維持有降班制。他補充，最後一循環賽事預計會在未有球隊選擇主場的香港大球場等中立場進行。他確認，首三周菁英盃料維持閉門舉行，聯賽維持最快下月14日展開，足總將積極爭取開放觀眾入場，他補充，飛馬因外援仍未抵港，首輪聯賽或會輪空。

相關報道：港超｜新季揭幕戰「初哥」晉峰打頭陣 借入鄭璟昊添經驗 羅俊仁籲小將「踢出火」

相關報道：港超︱聯賽或踢三循環 各隊教練意見不一 郭嘉諾冀助飛馬鋪路爭標

其他報道：歐霸｜奧斯爾風波中續撐阿仙奴 文字直播見證球隊響頭炮 熱刺李城齊勝