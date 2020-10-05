港超｜傳愉園簽前曼聯青訓 曾與拉舒福特做隊友 近年踢業餘兼做地盤工 (16:49)

據英國球員經理人公司網站 「433 Football Management」報道，查理史葛已簽約愉園，替這名前曼聯青年軍可重返職業足球感高興，盼對方好好享受在港比賽。愉園在社交網表示，已為新外援辦妥在港工作證，隨即安排到港，雖未有公布身分，但圖片起用了曼聯主場奧脫福球場的看台相片。

查理史葛於6歲加入曼聯青訓系統，2014至17年效力曼聯青年軍，曾跟拉舒福特、麥湯米尼及科素文沙等曼聯現役一隊球員做隊友。他2017/18球季晉升到一隊，但未有上陣機會，之後外借至蘇超咸美頓，半季僅上陣2次，最後約滿不獲曼聯留用，近年轉戰低組別業餘聯賽。

查理史葛今年中接受英國多間傳媒訪問時透露，自己離開曼聯後一度抑鬱，更因飲酒和賭博花光積蓄，人生變得一團糟：「我糟蹋了成為球星的機會，我覺得外界把我跟失敗劃上等號，雖然大家並非真的這樣想，但我無法擺脫這些想法。」幸而，他獲多年好友拉舒福特等身邊人開解，一邊踢業餘聯賽，同時努力考獲牌照，每天清晨5時半在伯明翰的地盤做建築工人維生，如今終獲得職業合約，將挑戰下季港超：「他（拉舒福特）很關心我的近况，經常安慰我，還說過『真不明白為何你會走到這一步』。」

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