西甲｜美斯為離隊風波認責　冀巴塞齊心　阿積士右閘勢成首簽 (19:15)

巴塞隆拿上季「四大皆空」，美斯萌離意，但被拒自由轉會，他為免與會方打官司而留下，上周再為好友蘇亞雷斯被迫走而抱不平，其間更稱「再沒有事情會令我驚訝」。這名六奪金球獎的巨星，接受西班牙《每日體育報》訪問說：「經歷這麼多的爭論，我希望事情就此結束。我們一定要團結所有巴塞隆拿人，為最美好的將來努力。」他又稱：「我為自己的錯誤負責，若它存在，目的都是為巴塞隆拿更好和更強大……。若任何人曾因我的言行而不安，都應該明白我都是為球會著想。」

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隨着轉會窗下周一關閉，今夏球員「有出無入」的巴塞，傳言阿積士的19歲美國隊右閘達斯已身在西班牙，如果通過體檢便會以2500萬歐元（約2.3億港元）加盟。《阿斯報》則報道，巴塞翼鋒奧士文尼迪比利加盟3年以來，傷患纏身及紀律欠佳，勢被朗奴高文放棄，潛在新東家是願斥資最多達6000歐元（約5.4億港元）收購的曼聯。

迪比利若離開，巴塞便會積極斟洽轉會費只需2500萬歐元的里昂攻擊手迪比。此外，「紅魔」同時也傳出有意再借用球員，目標是不獲皇家馬德里教練施丹歡心的前鋒盧卡祖域。

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