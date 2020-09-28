西甲｜新兵蘇亞雷斯助攻兼梅開二度　馬體會6:1破格蘭納達旗開得勝 (00:09)

馬體會此役由祖奧菲歷斯及「迪哥」迪亞高哥斯達攻堅，後者於9分鐘接應安祖哥利亞傳中頂入先拔頭籌，隊友沙奧尼古斯其後主射極刑宴客，令球隊只能以1球領前上半場。47分鐘，安祖哥利亞接應祖奧菲歷斯傳送將紀錄改寫成2：0。65分鐘，安祖哥利亞投桃報李助攻祖奧菲歷斯，領先3：0。70分鐘，蘇亞雷斯入替迪哥，阿蘇兩分鐘後助攻馬高斯洛蘭迪，他其後在85分鐘和補時階段梅開二度，終助馬體會以6：1大勝在87分鐘破蛋的CF格蘭納達。

馬體會主帥施蒙尼賽前稱，阿蘇上周五已展開操練，對球隊起積極作用：「他可為前線帶來更強火力和良性競爭，看來充滿動力和很興奮。哥斯達仍在陣中，祖奧菲歷斯與安祖哥利亞、恩歷克卡拉斯高及湯馬士林馬等一起成長，將可改進球隊，進而克服上季的攻力問題。」

皇家馬德里首戰作客與皇家蘇斯達互交白卷，周日凌晨作客貝迪斯力圖開齋。皇馬前鋒賓施馬在14分鐘助攻費達歷高華維迪先開紀錄，但被主隊後衛艾沙文迪及中場威廉卡維奴破門，上半場以1：2落後。48分鐘，皇馬藉貝迪斯中場艾馬臣艾巴里斯杜擺烏龍追和，後者更在68分鐘領紅。皇馬終憑守將沙治奧拉莫斯於82分鐘操刀12碼得手，個人連續17季有入球下，以3：2險勝，打開勝利之門。

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