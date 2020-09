賽車｜小舒密加再奪分站冠軍　F2總冠軍在望　咸美頓F1俄國站再追車神紀錄 (22:37)

米克舒密加今仗在索契賽車場一起步便進佔至第2,再在第21圈超前日籍車手角田裕毅,獲今季第2勝。其競爭對手艾洛特只得季軍,小舒密加擴大總成績優勢至18分,明日的第2戰則由中國車手周冠宇排頭位。

至於在F1,咸美頓在排位賽早段一度陷於出局邊緣,僅在次節完結前1秒展開排位圈,驚險晉級至最後1節,再以0.595秒優勢擊敗隊友保達斯,明日正賽將排頭位起步,力求追平舒密加的91場分站冠軍紀錄。舒密加的昔日宿敵、兩屆世界冠軍夏健倫表示,「黑帝」與舒密加一樣,是少數能長期在極限推進的車手,成就令人感到興奮。法拉利車手維迪則在排位賽失控撞牆,只能排第15位。

另外,世界電單車錦標賽(MotoGP)上演加泰隆尼亞站前,Yamaha名將羅斯宣布下季續戰,但就會加盟Yamaha的衛星隊Petronas SRT。他明日排第3位出賽,現任SRT車手莫比迪利及昆達拿路則包辦前二。

