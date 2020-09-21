意甲｜派路地標戰領祖雲達斯響頭炮　稱有自己理念　暗示收購未完 (19:13)

在意甲首度督師的派路，有古路施夫斯基及韋斯頓麥堅尼兩名新兵擔任正選，小將法保達取代阿歷斯辛度，職業生涯第2次在意甲上陣。面對季前收朋寥寥可數的森多利亞，「斑馬兵」全場控制戰局，並憑古路施夫斯基破網先開紀錄。換邊後，祖雲達斯再靠邦路斯及基斯坦奴朗拿度（C朗）建功，終以3：0輕取有加利亞雷拉及教練雲尼亞里倒戈的森多利亞。祖雲達斯連續5年在聯賽揭幕戰取勝，創下意甲紀錄。

有別於前帥沙利常用的4-3-3陣式，派路是役以3-4-1-2應戰，進攻中場艾朗藍斯交出全隊最高的6次關鍵傳送，表現脫胎換骨，令對手後防疲於奔命。派路曾稱以哥迪奧拿等名帥為學習對象，但賽後稱未有抄襲任何人：「我有自己的理念，要做的是向啟發我的球隊學習，然後加以改善並付諸實行。球員磨合需時，但最重要是能保持表現。今季若遇上不太重要的賽事，我也會考慮讓C朗休息，保持最佳狀態。」祖雲達斯屢傳有意收購羅馬射手迪斯高，派路未有正面回應：「我們永遠歡迎好的球員，但最重要是找到平衡。」

薩斯索羅同日聯賽首擊憑後衛保拉比亞完場前建功，以1：1逼和卡利亞里。首仗作客未能全取3分，卡軍主帥迪法蘭斯高認為，中場尼恩高蘭離隊影響表現，球隊總監賽前則確認國際米蘭後衛高甸將於下周加盟。

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