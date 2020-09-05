球王轉會｜美斯剖白兩原因無奈宣布留巴塞 斥會長出爾反爾 (11:24)

美斯今日終於親自開腔，並在訪問宣布決定：「我很不高興，也很想離開，但我不被允許這樣做，所以將會留下以免鬧上法庭。會長告訴我，唯一離隊方法是付7億歐元違約金，這不可能；另一方面是訴諸法律，但我永不會和巴塞對簿公堂，這是我心愛的球會，它創造了我的人生。」

他上周通知巴塞欲啟動免費離隊條款，但就條款到期日爭拗不止，西甲受疫情影響延至8月完季，美斯一方認為條款理應順延，但西甲賽會堅持條限期為6月，現在強行離隊需付違約金。

美斯亦不諱言不滿會長巴杜姆，直斥對方出爾反爾：「我肯定自己可以自由離隊，會長一直對我說，季尾讓我自行決定。如今他們稱我沒有6月10日前提出，當時我還在可怕的新冠病毒疫情下出戰西甲。」

提到想離開效力20年的母會，他顯得相當感慨，又透露家人對這想法的反應：「當我告訴妻兒這意願時，全家都開始落淚，孩子們不想離開巴塞隆拿。我本來不想孩子知道這事，但大兒子從電視聽到後問我，他哭着說不要離開；太太亦相當痛苦，但全心全意支持和陪伴我。」

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