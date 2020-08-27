英超轉會｜車路士6人確診打擊季前備戰 5.1億簽芝維爾 (20:06)

車路士未公布8名球員身分，但英國《太陽報》報道，當中4人是前鋒譚美阿巴謙、翼鋒基斯甸普列錫、中場美臣蒙特及守將湯姆利，事關他們之前相約一起到希臘的麥卡諾斯島度假，其間阿巴謙曾將眾人照片上載至社交媒體。

至於另外4人則據報是亦曾在麥卡諾斯島的中場巴克里、分別曾到意大利和法國度假的中場佐真奴費路及前鋒巴舒亞伊，以及守衛艾馬臣柏美尼。《每日電訊報》報道，這8人中有6人確診,其餘2人由於是密切接觸者，所以也需隔離。值得留意的是，譚美阿巴謙和美臣蒙特日前入選英格蘭國家隊，備戰下月初兩場歐洲國家聯賽，故勢影響主帥修夫基的部署。

車路士將在周六作客友賽白禮頓，而其新一季英超首戰對手也正是佔主場之利的白禮頓，比賽日期是9月14日。另外，車路士已從李斯特城收購芝維爾，據報轉會費5000萬鎊（5.1億港元），這左閘的周薪料是19萬鎊。

此外，據來自也為《天空體育》等多間體育傳媒工作的意大利籍名記者羅曼奴報道，車路士已免費簽入下月便36歲的PSG前隊長堤亞高施華，欠的只是會方正式宣布，並稱另一後衛馬蘭沙亞將以自由身來投，合約為期5年，但將被外借。另據巴西《Globo Esporte》報道，車路士領隊林柏特有意委任也曾效力AC米蘭的堤亞高施華為新任隊長，領導隊中的年輕球員。

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