歐聯決賽︱「傷追人」高文變錦標福將 8季收穫20冠 主帥：他已走出「2R」陰影 (12:28)

高文生於巴黎，出身PSG，之後效力祖雲達斯，2015年起加盟拜仁至今，每季皆奪聯賽錦標堪稱「福星」，但近年一直受膝傷困擾，單是今季已歷過3次受傷。他過去曾不下一次稱曾因傷考慮掛靴，今次復賽後在歐聯淘汰賽也只是後備上陣，外界曾指他奪標無數是「抱大腿」、「擦數據」，加上翼鋒利萊辛尼下季加盟，早前曾傳高文或離隊他投。

然而，費歷克今仗決賽正選唯一變動，就是起用這24歲法國籍翼鋒，取代比列錫「擔正」，他解釋：「PSG是高文的母會，我希望他因而更有動力比賽，以速度撕破對手防線。」高文亦不負所託，除了完半場前一次突破幾乎博得12碼，上陣68分鐘的他唯一攻門，就是頂入的奠勝球，賽後獲選為決賽最佳球員。費歷克稱此子終擺脫兩名前輩的影子：「高文擁有出色的天賦，他如今也許終於走出列貝利和洛賓的陰影。」

頂破母會大門、親手阻止PSG衝擊首個歐聯美夢，高文承認百感交集：「贏得歐聯感覺固然興奮，今次我是100%為拜仁而戰，但承認會為PSG感到有點失落，畢竟我是在巴黎長大。」

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京士利高文8季生涯錦標：

拜仁慕尼黑 （2015年至今）

德甲（2015/16年、16/17、17/18、18/19、19/20年）

德國盃（2015/16年、18/19、19/20年）

德國超級盃（2016年、2017、2018年）

歐聯（2019/20年）

祖雲達斯 （2014-16年）

意甲（2014/15年、15/16年）

意大利盃（2014/15年）

意大利超級盃（2015年）

巴黎聖日耳門 （2012-14年）

法甲（2012/13年、13/14年）

法國聯賽盃（2013/14年）

法國超級盃（2013年）