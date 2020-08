歐聯決賽︱「傷追人」高文變錦標福將 8季收穫20冠 主帥：他已走出「2R」陰影 (12:28)

高文生於巴黎,出身PSG,之後效力祖雲達斯,2015年起加盟拜仁至今,每季皆奪聯賽錦標堪稱「福星」,但近年一直受膝傷困擾,單是今季已歷過3次受傷。他過去曾不下一次稱曾因傷考慮掛靴,今次復賽後在歐聯淘汰賽也只是後備上陣,外界曾指他奪標無數是「抱大腿」、「擦數據」,加上翼鋒利萊辛尼下季加盟,早前曾傳高文或離隊他投。

然而,費歷克今仗決賽正選唯一變動,就是起用這24歲法國籍翼鋒,取代比列錫「擔正」,他解釋:「PSG是高文的母會,我希望他因而更有動力比賽,以速度撕破對手防線。」高文亦不負所託,除了完半場前一次突破幾乎博得12碼,上陣68分鐘的他唯一攻門,就是頂入的奠勝球,賽後獲選為決賽最佳球員。費歷克稱此子終擺脫兩名前輩的影子:「高文擁有出色的天賦,他如今也許終於走出列貝利和洛賓的陰影。」

頂破母會大門、親手阻止PSG衝擊首個歐聯美夢,高文承認百感交集:「贏得歐聯感覺固然興奮,今次我是100%為拜仁而戰,但承認會為PSG感到有點失落,畢竟我是在巴黎長大。」

德甲(2015/16年、16/17、17/18、18/19、19/20年)

德國盃(2015/16年、18/19、19/20年)

德國超級盃(2016年、2017、2018年)

5 - Kingsley Coman is the fifth Frenchman to score in a UEFA Champions League final after Karim Benzema (2018), Zinedine Zidane (2002), Marcel Desailly (1994) and Basile Boli (1993). Subbed. #PSGFCB #UCLfinal pic.twitter.com/MBWwYREK1r

— OptaJoe (@OptaJoe) August 23, 2020