歐霸｜曼聯4強負「歐霸之王」西維爾 蘇帥不滿陣容經驗淺促增兵 (11:44)

曼聯續由拉舒福特和安東尼馬迪爾擔正攻堅，開賽9分鐘，拉舒福特在禁區內起腳時，被敵衛迪亞高卡路士鏟跌，紅魔獲判12碼，由波基斯費南迪斯主射入網。不過，曼聯其後狂攻不果，戰至26分鐘，西維爾有皇家馬德里借將利古朗左路傳中，蘇素門前接應破網。盧克迪莊再在78分鐘為西維爾奠勝，他當時在無人看管下，門前輕鬆破網，令波基斯費南迪斯開口斥責隊友域陀連迪洛夫走漏對手，二人互罵數句場面火爆。

曼聯在歐霸復賽後，對哥本哈根及西維爾兩仗射門共46次，但只射入兩球12碼，領隊蘇斯克查承認小將欠埋門能力：「己隊平均年齡大概比西維爾年輕3歲吧，球員既疲憊，亦欠經驗。今仗好幾次都應入球，但當你浪費機會，就注定迎來一個艱難的晚上。」曼聯正式完季，蘇帥表示正積極研究增兵，又稱離新季聯賽開咧只有數周，轉會窗卻因疫情延至10月，對自己是一大考驗。

至於西維爾隊史第6次打入歐霸決賽，此前5次均捧盃而回，亦是賽事歷來奪冠次數最多的球隊，有望刷新紀錄。

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