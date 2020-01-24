新冠肺炎︱巴塞季前集訓有人確診　沒與一隊接觸　西甲24小時逾10人染疫 (19:20)

巴塞隆拿昨午為9名原定今日展開季前操練的球員檢測病毒，今日公布其中一人呈陽性反應，但沒出現病徵，正留家隔離。巴塞大軍明日啟程前往里斯本，備戰香港時間周六凌晨對拜仁慕尼黑的歐聯8強，會方指染疫球員沒與有份參與歐聯的一隊成員接觸。

此外，馬德里體育會繼男隊的安祖哥利亞及維沙積高日後，女隊今日再有4名職球員染疫，正在家隔離。馬體會女足上周五已有一名球員確診，隨即取消當日的友賽，球隊目前暫停操練，下周五將在女子歐聯8強對陣巴塞。

其餘西甲球隊方面，CF格蘭納達在買斷羅馬借將干拿倫斯後，今日隨即公布對方在家鄉法國確診。而貝迪斯射手羅倫摩朗、艾拉維斯3名一隊球員、下季「升班馬」侯爾斯卡2名球員，以及愛斯賓奴和馬略卡各有一職球員均感染新冠病毒。

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