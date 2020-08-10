意甲｜派路掌祖雲傳因薪金低兼獲C朗撐　傳清洗基迪拉等5將 (17:07)

執教祖雲達斯U23僅10日，派路便「升職」接掌一隊，但隨即被質疑沒有經驗，難以在短時間內建立自己的風格。據意媒報道，派路數月前曾與昔日國家隊戰友、廣州恒大主帥簡拿華路視像對話，當時便指自己喜歡使用4-3-3陣式，與被解僱的「斑馬兵」前帥沙利不謀而合。派路當時亦曾稱自己青睞皇家馬德里中場艾斯高，惟這名西班牙國腳今季表現平平，料轉戰意甲的機會不大。《都靈體育報》則稱，包括杜格拉斯哥斯達、基迪拉及阿歷士辛度等5將勢遭清洗，其中前者據報或曼聯青睞，若紅魔未能簽入多蒙特新星查頓辛祖，將斟介這名巴西籍翼鋒。

另外，意媒引述消息人士報道，祖雲達斯曾草擬新帥人選清單，當中包括施丹、普捷天奴及保羅蘇沙等名帥，但最終因派路薪金較便宜而起用對方。這個決定亦獲得基斯坦奴朗拿度及保方，以及尼維特等管理層支持，料有助帶領球隊走出士氣低迷的困境。而曾執教祖雲達斯的國際米蘭主帥干地，在領軍「斑馬兵」時曾與仍未退役的派路合作，昨接受訪問時稱看見對方執教鞭令自己感到「年華老去」。

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