【NBA】近年屢批土國總統埃爾多安　簡達自爆每日收逾千死亡恐嚇 (18:59)

向來敢言的波士頓塞爾特人中鋒簡達（Enes Kanter），近年屢因批評祖國土耳其的總統埃爾多安受到攻擊。他今日再於twitter透露，每日收到數以千計的死亡恐嚇，但明言不會因而噤聲。
Fascist Erdogan using his goons to keep sending me Death Threats.
This is ONLY some of the thousands of Death Threats I get every day.
I will NOT stop until every innocent soul in Turkish prisons is set free.
I’m in your head you tyrant @RTErdogan 🙌 RENT FREE pic.twitter.com/yKN15cuzGI
— Enes Kanter (@EnesKanter) July 30, 2020
簡達今晨在twitter上載數張截圖，為他在社交平台收到的恐嚇訊息，除了被稱作「雜種」、「混蛋」，內容亦包括「斬首令已下達」、「殺死你去餵豬」、「再綁起手腳丟到海裏」等。簡達透露每日收到數以千計的死亡恐嚇，將矛頭直指土耳其總統埃爾多安，但強調：「我絕不會停止發聲，直至所有無辜的靈魂離開土耳其監獄，重獲自由。」
他上月亦在twitter報喜，被控支持政變而判監15年的父親，經歷7年刑期後上月獲釋。不過，簡達其後受訪時，透露父親仍被禁出國，希望他能盡快赴美相見，並再一起生活。
相關報道：【NBA】「零號病人」高拔開齋再奠勝 領爵士復賽響頭炮 一眉眼傷無礙助湖人報捷