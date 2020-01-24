【NBA】近年屢批土國總統埃爾多安　簡達自爆每日收逾千死亡恐嚇 (18:59)

Fascist Erdogan using his goons to keep sending me Death Threats. This is ONLY some of the thousands of Death Threats I get every day. I will NOT stop until every innocent soul in Turkish prisons is set free. I’m in your head you tyrant @RTErdogan 🙌 RENT FREE pic.twitter.com/yKN15cuzGI — Enes Kanter (@EnesKanter) July 30, 2020

簡達今晨在twitter上載數張截圖，為他在社交平台收到的恐嚇訊息，除了被稱作「雜種」、「混蛋」，內容亦包括「斬首令已下達」、「殺死你去餵豬」、「再綁起手腳丟到海裏」等。簡達透露每日收到數以千計的死亡恐嚇，將矛頭直指土耳其總統埃爾多安，但強調：「我絕不會停止發聲，直至所有無辜的靈魂離開土耳其監獄，重獲自由。」

他上月亦在twitter報喜，被控支持政變而判監15年的父親，經歷7年刑期後上月獲釋。不過，簡達其後受訪時，透露父親仍被禁出國，希望他能盡快赴美相見，並再一起生活。

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