【RIP】前中國泳隊教練徐國義腦癌辭世　徐嘉余誓言繼承遺訓東奧衝金 (19:24)

曾為中國隊培育出多名奧運及世界冠軍的徐國義，今晨在北京病逝，終年50歲，中國泳協發訃文致哀。徐國義在2015年驗出腦部惡性腫瘤，曾向泳員隱瞞病情，並在手術後5個月，隨即歸隊助徐嘉余、葉詩文、傅園慧等備戰里約熱內盧奧運。

徐國義曾表示最大心願之一，是13歲起跟隨自己的徐嘉余在東奧登頂。徐嘉余在微博哀悼恩師時，寫道：「光州（世界賽）蟬聯（100米背泳金牌）時，您在病榻上對我講，這不算甚麼，東京奧運才是你的舞台。徐導走好，待明年盛夏，帶金牌回家看您！」

前奧運冠軍葉詩文亦在微博上載和「徐爸爸」相擁的照片，寫道：「您教導我長大，帶我走上最高領獎台，陪伴我人生中每一個重要的時刻，教會我們強大、專注，永不放棄。未來的道路，您沒法再陪伴我、保護我了，但無論高光或至暗時刻，您始終是我心中最明亮的光，指引我前行。」她自14歲跟隨徐國義訓練，去年世界賽於200米混合泳摘銀後，她賽後受訪時囑咐恩師注意身體。

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