【英超】僅靠得失球領先曼聯　李斯特城三將收咧爭前四堪憂 (19:30)

占士麥迪臣與後衛芝維爾及基斯甸富治斯，分別因臀部、大腿和鼠蹊受傷，缺席今晨勝錫菲聯的比賽，領隊羅渣士說：「麥迪臣和芝維爾今季餘下時間不能披甲，中場馬克艾拜頓後天未知能否上陣對熱刺，但或者碰曼聯時可候命。富治斯亦已收咧，養傷12至14周。」李斯特城亦有列卡度彭利拿因傷缺陣，其後防拍檔蘇恩古則因停賽無緣最後兩場關鍵戰役。

李城今晨藉前鋒艾約斯佩雷斯及中場迪馬雷格雷建功，主場以2：0輕取錫菲聯，至少已奪下季歐霸入場劵，而錫菲聯以54分排第8位，落後第6位的狼隊2分。

曼聯同日作客水晶宮憑拉舒福特上半場開紀錄，下半場他再助攻安東尼馬迪爾，淨勝兩球凱旋，惟爭議之處是倒戈曼聯的敵鋒韋費特沙夏，上半場曾在禁區被曼聯守衛域陀連迪路夫明顯踢跌，但沒獲判12碼；另一水晶宮攻擊手佐敦阿休下半場建功後，卻因些微越位而被判入球無效，終令疑獲視像裁判（VAR）襄助的曼聯保住第5位。

另外，此役踢足全場的曼聯中場保羅普巴賽前坦言，曼聯去年「四大皆空」令他感到空虛，而且影響了表現，又強調「我就是第一個抨擊自己的人」。他稱現時目標是助球隊奪得足總盃和歐霸冠軍。

此外，周六凌晨（18日）上演第36輪最後一場比賽，由尾五的韋斯咸迎戰與同分的尾四球隊屈福特，兩軍同領前多踢一場的尾三球隊般尼茅夫3分，所以此役勝方的護級形勢將會很樂觀。

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