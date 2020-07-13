【立會選舉】周小龍伙議員遞聯署信促足總改革  贊成董事局增業界持分者 (18:20)

周小龍代表民主派參選體藝、文化及出版界後，繼昨日出任民主派初選票站義工後，今早在民政事務委員會前，於政府總部外聯同4名立法會議員，包括邵家臻、陳沛然、陳志全、張超雄，以及球迷組織「撐場大聯盟」代表等人，向委員會主席劉國勳遞交公眾聯署及意見書。

周小龍過去曾在香港網球總會擔任主席，他稱當時非常關注管治問題，曾改革網總董事局，認為最有效方法是在董事局加入球員及教練等業界持分者，值得足總參考借鏡。他又指，政府批出撥款時，檢討及監察體育總會由港協暨奧委會負責，但港協暨奧委會及足總會長同為霍震霆，認為安排等同「自己管自己」，難以監管足總及處理投訴。

周小龍表示，即使離開網總後，仍有跟體育專員楊德強保持聯繫，並將嘗試約見民政事務局長徐英偉及足總主席貝鈞奇反映意見：「搞體育除了金錢和場地，管治也非常重要，而管治改革一定是由最高領導層開始。若領導層無時間參與會議，那不應繼續擔當體育總會任何義務職位。」

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