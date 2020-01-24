【五年計劃】立會動議加強監管足總撥款 邵家臻：如有VAR早用紅牌趕出場 (15:54)

足總早前被《審計報告》揭管治問題，但上月底正式申請未來5年撥款的「展望2025策略計劃」，已獲民政局足球專責小組及體育委員會審視，最終設時限及減撥款。在今屆立法會最後一個民政事務委員會上，多名議員續就足總管治及五年計劃提出多項質疑。邵家臻批評，足總在早前帳目委員會的回應「牛頭不搭馬嘴」，愈做愈差卻續獲奬勵批撥款，形容為「符符碌碌」：「如果有VAR，早已紅牌趕足總出場，怎可能繼續有撥款？」

他要求民政局「加辣」監管，設賞罰機制推動足總達標。民政事務局長徐英偉稱，從上一份五年計劃33項指標，顯示足總在青訓及五人足球等方面發展成效「非常之好」：「未達標（10項指標）的問題不大，包括增加教練及網絡宣傳等，局方會繼續監察，足總若做得不好，會減少預留撥款。」

足總其中一項不達標，為網站平均點擊數。議員陳淑莊稱搜集資料時，發現足總網站設計簡陋：「網站是很基本、幼稚園級別的事，但足總網頁設計沉悶，搜尋資料也困難，中英文版本又不一致，網站不吸引又何來點擊率高？足總可加入些互動元素，這難度不高，瀏覽量無可能是跨不過的欄。」她又稱，樂見民政局在撥款減職位資助，為足總高層「瘦身」，「不會肥上瘦下」。足總總幹事袁文川承認，網站有10多年歷史，欠專人處理。徐英偉指足總網站點擊率及社交網讚好數，近年已有上升趨勢：「可能增加人次後，大家期望也提升了。」

醫學界議員陳沛然關注本地球場不足問題，體育專員楊德強表示，如找到合適地點，球會可向民政局提出協助，局方會再諮詢地區意見：「搵地是困難，但政策上我們是支持。」

委員會最後通過3項動議，包括要求局方在審批新撥款時，協議上增賞罰機制；要求足總及民政局接納民間建議，未來一年着手改革足總董事會，加入球員、教練及球迷等持分者；要求民政局增加青訓及女足資助，教練獲合理薪酬等。足總主席貝鈞奇表示，足總同意批評及會作積極改善，認為在兩名高層離任後，是機會可改革職位架構及作詳細檢討。

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