【港超】大埔勞資雙方會面未達共識　球會本周付3月餘下45萬欠薪 (17:52)

大埔勞資雙方代表今早到沙田政府合署，出席勞工處安排下的首次會面。會方由秘書長陳平及助教陳旭智作代表，職球員代表則由已離任的主教練馮凱文、球員杜瑋鴻及陸平中出席。

馮凱文表示了解球會難處，但職球員也希望爭取最大保障：「3月至今近4個月以來，球會和贊助商都無派代表向球員交待事情，我之前曾跟雙方傾過，但最終都無實際答案，今日傾完才開始有方向。」他透露，勞資雙方將於下周再到勞工處會面，盼屆時就餘下薪金安排達成共識，「希望不會進入法律程序，唔想件事複雜」。球員陸平中慨嘆，一班隊友在3、4月時已反映訴求，但最終在3個月後才追回3月的欠薪。

陳平向本報透露，3月餘下欠薪為45萬元，會方將會借貸或籌募方法支付4月薪金，涉及100萬元，但若連同5、6月工資，涉及金額達350萬元，承認球會無能為力應付，並指從簽訂合約顯示，贊助商宏大環球支付球員薪金是有密切關係，故希望球員能跟球會站在同一陣線，向贊助商追討5及6月的薪酬，強調今次事件上，「球會與球員沒有矛盾，雙方都是受害者」。

大埔區議會日前動議收回大埔區隊參賽授權，但陳平稱，不會影響球會下季出戰足總賽事資格，因過往離島區等有類似案例，但足總最終根據球會的足總會籍作為參賽資格。至於放棄向區議會申請下季撥款，陳平指受疫情影響，撥款除了未必可趕及批出，時間上亦不足以挑選青訓及宣傳，「有錢都用不到，最後才決定撤回申請」。

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