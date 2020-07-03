【英超:有片】史達寧為曼城倒戈建功吐烏氣　大炒紅軍稱新季從今天開始 (15:46)

曼城眾將賽前列隊歡迎首奪英超冠軍的利物浦，但絲毫未有打擊士氣，反而靠奇雲迪布尼主射極刑先開紀錄。史達寧及小將菲爾科頓其後各建一功，加上阿歷士張伯倫換邊後「擺烏龍」，令紅軍在英超封王後首仗慘吞4蛋敗陣。自2015年離開利物浦加盟曼城後，史達寧各項賽事8次倒戈均未能取得入球，這次終如願開齋。

這名25歲英格蘭國腳稱：「我們知道今季的表現令人失望，亦知道面對聯賽冠軍是場考驗，但賽果令人滿意。新球季從今天開始，新星如科頓等表現出色，在未來我們將有很多出色的新秀湧現。」領軍大勝而回的哥迪奧拿，則認為紅軍並未有因已奪冠鬆懈：「這是我執教以來最好的對手，他們向己隊施加不少壓力，而且非常專注。對手在奪冠後曾買醉慶祝，但在今仗他們的血液並沒有任何啤酒。」

紅軍主帥高普未能以勝仗慶祝球隊首奪英超，賽後面對記者提問時疑不悅。當被問及麾下為何未能把握埋門機會時，這名德國籍主帥稱：「你問我？如果我們有好的機會，你還會問我嗎？若你有觀看比賽，這個問題便沒有意義。若你想嘗試帶出我們不專注比賽的結論，隨便你。你在談論球員態度，但我喜歡我的球隊，這個答案已相當清楚。」

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