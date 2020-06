【英超】曼城復賽大勝10人阿仙奴　阻利物浦下場封王　雷斯被逐後暗示不獲續約 (13:14)

因應近日的種族議題,曼城與阿仙奴及另一場阿士東維拉、錫菲聯球員,賽前均單膝下跪,支持黑人平權。全部球衣的球員名字亦轉成「Black Lives Matter」(黑人生命應被重視)。

阿仙奴是役沒有將中場奧斯爾納入20人比賽大軍,開賽25分鐘內便先後有格列沙加及柏保維拿受傷離場。頂替柏保維拿的雷斯,完半場前一次應付長傳時未能解圍,令曼城前鋒史達寧射入其今年首個入球。雷斯下半場再在禁區拉曼城翼鋒馬列斯的衫尾,49分鐘被罰12碼及紅牌。奇雲迪布尼操刀得手,加上菲爾科頓補時補中,曼城主場大勝3:0,收窄與利物浦的差距至22分,亦令3日後出戰愛華頓的紅軍,最快要下星期對水晶宮才能鎖定聯賽冠軍。

阿仙奴落敗後續排第9,爭奪歐洲賽資格再打折扣,大衛雷斯承認自己是今場輸波罪人,但表現差劣則是受合約問題影響:「我過去兩個月沒有做一個決定,是關於我合約的。我在這裏還有14日,就是這樣。今日是我的錯。」33歲的雷斯合約將在6月30日屆滿,阿仙奴在此前仍有3場比賽,但雷斯將最少停賽兩場,如被賽會加監便不會再上陣。他稱領隊阿迪達想他留隊,而阿迪達就表示球會是否行使延長雷斯合約1年的條款,不因一場比賽決定。另一方面,曼城中堅艾歷加西亞下半場與門將艾達臣摩拉斯相撞後倒地,要戴頸箍送院,主帥哥迪奧拿指對方一直清醒。

另外,阿士東維拉較早時間主場0:0賽和錫菲聯,但上半場末段出現問題球。客軍一次罰球傳至尾柱,維拉門將尼蘭特沒收皮球時,遭隊友連人帶波撞入網。直播顯示皮球已過白界,但鷹眼系統未能偵測,視像裁判(VAR)亦沒推翻判決。錫菲聯痛失兩分後暫列第6,領隊基斯韋達賽後稱「哭笑不得」,直斥判決滑稽如業餘聯賽。提供門線技術的公司則致歉,稱7個鏡頭全在混戰中被遮擋,「是過去9000場不曾出現的情况」。

Looked like a good save to me... Was never over the line.. #gkunion 🤪

— Ben Foster (@BenFoster) June 17, 2020