【體壇發聲】米高佐敦籲為種族歧視暴力問題修例　咸美頓轟同行沉默 (19:31)

美國黑人男子弗洛伊德(George Floyd)上周一於明尼阿波利斯,懷疑被白人警員膝跪壓頸致死,引發大規模反警暴示威。多名籃球、美式足球職業球員,甚至是NBA達拉斯獨行俠班主古班,亦有現身連日來的抗議活動。已故名宿高比拜仁的遺孀雲妮莎,則上載丈夫生前一張照片,稱「要成為我們改變後樂見的榜樣」。

夏洛特黃蜂班主米高佐敦則透過名下品牌發聲明,稱為事件感到傷心及憤怒,聲言受夠:「凝聚的聲音和力量不會被分化,我們應互相聆聽,而不是看到麻木不仁的事轉身離去。我們應繼續和平表達問責的聲音,向領袖施壓修改法例,不然我們會以投票作制度的改革。」然而,部分網民批評案發至今已一星期,波神的回應是來得緩慢的公關行為。

美國多處示威亦釀成警民衝突。數年前單膝下跪,抗議種族歧視問題被解僱的自由身美式足球員卡佩尼克,便在網上發起眾籌,為各地最少有1700名被捕人士提供法律援助。NBA邁阿密熱火老將哈斯林,則在當地警方一個記者會中呼籲和平示威,稱其任職警察的家人亦盡忠職守,自己對現時局勢感到沮喪。

除了NBA及國家美式足球聯盟(NFL),白人佔從業員最多的國家冰球聯盟(NHL)、美國職棒大聯盟(MLB)亦呼籲建構種族平等社會,但北美房車賽(NASCAR)及美國職業高爾夫球協會(USPGA)則未有回應相關事件。歐亞體壇亦只有少部分運動員聲援示威,F1世界冠軍咸美頓便在網上撰文痛斥:「我看到哪些人一直在不公義中保持沉默,有些是這個界別中最有名的。這不是只在美國,英國、西班牙、意大利以至全球,少數族裔的獲得的待遇都應該改變。」法拉利車手陸奇尼、麥拿侖雙星辛尼斯及諾利斯等其後亦發文呼籲社會作出改變。

