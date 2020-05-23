【意甲】81歲國米前帥西蒙尼逝世　朗拿度：他是老師和指揮家 (17:56)

西蒙尼去年7月中風入院，今年因新冠病毒肺炎疫情，在3月返家療養，前日因病情急轉直下，送回比薩市醫院，昨日離世。國際米蘭發表聲明：「今日，5月22日，他離開了……我們記憶中的他：一頭白髮，享受着朗拿度的魔力，臉上掛着微笑，球迷喜愛包圍他……他與朗拿度的組合，長留每個球迷的心裏。」朗拿度表示：「西蒙尼不單我的教練，他是一個睿智的好人，從不會命令你做什麼，而是解釋要做的事為何重要，就像我的老師。他是一個指揮家，球員就是樂團。」

西蒙尼與大哨於1997年一起加盟國米，翌年在歐洲足協盃決賽大勝拉素奪標，西蒙尼同年11月被國米解僱。他出身於在費倫天拿青訓，球員時代司職進攻中場，曾先後效力拿玻里、祖雲達斯、拖連奴和熱拿亞等球會，1974年掛靴後展開執教生涯，至2012年約40年間，在意大利球壇擔任17支球隊的教練。

另外，祖雲達斯的32歲阿根廷隊前鋒希古恩透露，考慮將來返回河床「收山」，理由這支阿甲班霸「給予我一切足球事業」，而且十分欣賞河床教練加拿度的出色領軍，更稱「他們的9號球員總有很多入球機會」。

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