【NBA】78歲爵士傳奇教頭史龍離世　多代球星致哀 (16:17)

1942年出生的史龍在球員生涯主要效力芝加哥公牛，司職後衛的他曾兩度入選明星賽，其4號球衣是公牛第一件榮休封存的號碼。他退役後曾短暫在公牛任職，在1985年加盟爵士，3年後正式上任主教練一職，至2011年退休。爵士在他麾下延續其球員時代的防守風格，講求整體合作。史龍終在教練生涯獲得1221場勝仗，位列NBA史上第3多，而常規賽勝率達60.3%，亦高踞第6位（以執教千場起計）。不過，爵士在他麾下未曾贏得總冠軍，在1996/97及1997/98球季，史龍即使有「郵差」馬龍及史托頓兩名當家球星協助，均在總決賽不敵由米高佐敦領銜的舊東家公牛。

史龍教練於2016年證實患上柏金遜症及認知障礙症，去夏曾傳病危，延至昨日不治，享年78歲。多名與他同期的教練，包括曾教練公牛及湖人的宿敵菲爾積遜等均在社交網致哀。

另外，57歲的紐約人名宿伊榮，今日宣布確診新冠肺炎。他現身處醫院，以自身經歷提醒民眾抗疫：「病毒威力很強，大家絕對不能忽視，亦希望各位留在家中抗疫。我會好起來，我們亦會捱過這個難關。

史龍（Jerry Sloan）檔案：

出生日期（年齡）：1942年3月18日（78歲）

國籍：美國

出生 / 逝世地點：伊利諾伊州麥克萊恩斯伯勒 / 猶他州鹽湖城

球員生涯效力球隊：巴爾的摩子彈（現為華盛頓巫師，1965-66）、芝加哥公牛（1966-76）

教練生涯執教球隊：芝加哥公牛（1979-82）、爵他爵士（1988-2011）

主要榮譽：

兩屆NBA全明星、四屆年度最佳防守一隊、籃球名人堂

其他報道：【NBA】迪士尼傳挫美高梅 予NBA場地復季

其他報道：【多災多難】德乙特雷斯登再有球員確診 奧厄隊巴遇車禍無礙續作客