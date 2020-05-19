【港足】郭嘉諾證曾應徵港足主帥　未放棄增值自己冀「港人教港」 (17:33)

郭嘉諾過去多年以臨時主教練身分，帶領以年輕球員組成的港足出戰亞運等大賽，更兩度奪得省港盃冠軍。他上季首度執教港超球隊佳聯元朗，去年中正式離開足總後，今季初改教和富大埔一段短時間，今年2月重返元朗。他昨晚（18日）在有線體育台訪談節目《高山低谷》中透露，在去年初曾獲得港足主教練的面試機會，但稱：「等候期間遇上其中一位面試評委，他當時對我說『嘉諾，下次吧。你不夠經驗，下次一定得』。我心中難受，面試未開始便失敗了。最後面試時，就像一個給自己在評委面前表述的機會，香港是有教練能夠帶領香港隊爭光。作為教練或球員，我的經驗仍不足，這亦是引領我離開足總的原因。」港足主帥一職最終由芬蘭籍教頭麥柏倫出任。

外號「風車sir」的郭嘉諾，不忘感謝港足前帥金判坤提攜，並深信對方提倡的「Die For Hong Kong」精神：「香港必須要有這種信念的教練及球員。離開足總後，我專注修讀亞洲足協專業教練牌照，執教更高層次球隊，務求累積經驗，最終目標是為港隊效力，告訴大家香港教練是有能力可以帶領港隊的。」他又稱，已故父親兼港足名宿郭錦洪離世，是他人生的轉捩點：「父親是我的偶像，因為他既是一位傑出的球員，更是一位出色的教練。六、七年代的足球盛世後，可否由我全情投入球壇，再次帶領港足登上高峰呢？」據悉他下季有機會執教另一支港超球隊。另郭嘉諾向本報透露，緊接會做手術處理右膝舊患，預計需休息一個月，期望今夏可課程重開以盡快完成專業教練課程。

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