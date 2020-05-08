【中超】遷就亞冠與國際賽　中國足協主席:今季中超或分兩組比賽 (18:50)

陳戌源昨晚接受中央電視台訪問時，透露賽會已制定3個中超重開方案，包括如常復賽，以及採用新賽制：「假設6月下旬至12月中旬完成聯賽，中間要預留1個月予亞冠，國家隊亦需1個月備戰，這意味聯賽在4個月內舉行30場賽事，這是不可能的。屆時聯賽或劃分成A及B兩組，以交叉形式作賽，然後進入次階段，以淘汰賽形式完成。」陳戌源在訪問中未有披露第3項方案，內媒預測為取消降班制，但賽制仍有待落實。

《羊城晚報》預測，賽會或以南北兩區劃分16支球隊，以秦嶺淮河線區分。其中廣州恒大、上海申花及武漢卓爾等將納入「南組」；北京國安、山東魯能及天津泰達等屬於「北組」。內媒估計方案可助球隊減少舟車勞頓下染疫的風險，所有賽事初期亦會閉門，且不會在所有外援歸隊後才開鑼。

另外，中國足協昨向各隊發出倡議書，建議球隊在調整職球員薪酬時，比例宜介乎30%至50%之間，若球隊延遲支薪，金額亦不宜超過原定薪酬三成，並應在開季後90日內償還。自年初一直拖欠球員薪金的天津天海，則據報未能與萬通控股達成買賣協議，料在日內宣布破產，勢由天津市體育局暫時接管。部分內地網民建議，天海在中超參賽席位可由上季位列第15，原定今季出戰中甲的深圳佳兆業取代。

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