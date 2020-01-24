【港超】7隊角逐復賽　流浪元朗擬棄戰　大埔趕「尾班車」　李輝立批足總欠游說溝通 (17:48)

足總主席貝鈞奇近日接受查詢時確認，富力R&F、理文、東方龍獅、傑志、冠忠南區及愉園都願意參與復賽，香港飛馬早前則確認不參加。至於餘下3隊，標準流浪、和富大埔及佳聯元朗，前兩者亦於今日表態。標準流浪總監李輝立早前曾表示，希望足總為球會爭取場租及比賽開支等補貼，否則不會參加復賽。但李輝立稱，直至今日仍未收到足總答覆訴求，故今午已回覆不參加復賽。他說：「其實足總在公布復賽後，未有派員游說或安撫球會參與，完全是無，亦沒有討論賽制安排，只是官僚式發信問球會是否參加。我們作為推動足運，本應繼續參賽，給青年球員有更多比賽機會進步，但足總今次政策令人失望，態度像愛理不理。」他笑言，今次事件上，感覺傳媒比足總還更關心流浪情况，又指老闆莫耀強已提早支付4、5月工資，讓球員不用憂心。

流浪今季在聯賽雖暫列榜尾，但在聯賽及菁英盃各取得一場勝仗，李輝立總結滿意球隊表現，大讚外援積極、青年球員勤力，「今季沒有壞孩子，亦踢出信心，一點都不擔心對同級球隊會輸。」他透露有本地球員及外援已被友會挖角，便是努力的肯定。而地區球隊佳聯元朗，雖未有公布去向，僅稱留待足總統一公布，但有球圈盛傳該隊將不會參加復賽，意味將有3隊退賽。

至於另一地區球隊和富大埔，總監兼主教練馮凱文表示，大埔秘書長陳平將向足總回覆落實參加復賽，「要等到最後一刻，是因為要待贊助商發出願意參賽的同意書，但對方早前已口頭承諾參加，所以我們已做復賽準備，希望爭取較前排名。」但他透露，在球會資金並非充裕下參加復賽，包括他在內的職球員都難免將要減薪，「已跟球員交代情况，希望只是暫時性，最重要是參賽可令球員繼續有工開。」

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