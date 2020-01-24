【法甲腰斬】PSG願遷境外續戰歐聯　足總主席稱以現有排名升降班 (17:56)

由於在法國本土比賽無望，PSG會長兼班主艾卡拉法已同意在海外上演主場比賽：「我們尊重法國政府的決定，根據我們與歐洲足協的協訂，我們會根據安排的時間和地點，出戰最後階段的歐聯賽事。」歐洲多地傳媒則稱，由於其他國家亦可能延長公眾活動禁制令，歐洲足協正考慮今季歐聯及歐霸餘下賽事在中立場舉行。

另一歐聯的法甲代表里昂則在16強領先祖雲達斯1：0，暫定次回合作客都靈。惟該隊今季在聯賽表現不濟，暫時排第7，或不獲下季任何歐洲賽資格。第5的蘭斯至第11的斯特拉斯堡之間只差3分，後者對PSG的補賽亦未完成。里昂會長歐拿斯希望，能以季後賽形式決定最終名次。

然而，法國足總主席李格特今晨稱：「包括升降班在內，會以現時積分決定聯賽排名。」法甲暫時完成28輪比賽，明日開會討論球季腰斬的後續安排。按李格特所言，PSG將獲頒冠軍，並與馬賽直入下季歐聯分組賽，第3的雷恩獲外圍賽資格。里爾及蘭斯則出戰歐霸，另一個歐霸席位或視乎復賽後的法國盃決賽戰果，聖伊天不敵PSG的話，法甲排第6的尼斯將搭上尾班車。28戰得13分的圖盧茲則會17年來首次降班，艾米恩斯亦會重返法乙。

另外，法國的體育禁令亦令歐洲最大欖球聯賽之一的Top 14結束，暫定8月尾展開的環法單車賽亦料再延期，而環法前哨戰、被稱為小環法的環多菲納多日賽料取消。如禁令再延長，亦勢損9月舉行的法國網球公開賽、勒芒24小時賽車耐力賽及下季法甲；法國《隊報》則指新季法甲或獲破例在明年8月展開。

相關報道：【新冠肺炎】總理拒足球賽早於8月重開 法甲法乙腰斬

其他報道：【審計報告】審計署指需提高選拔透明度 港協：將檢討運作效率