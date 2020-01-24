【NBA】詹納膺WNBA榮譽新秀　高比遺孀代天上女兒致謝：她圓夢了 (20:13)

WNBA因疫情將選秀改於網上舉行，詹納與Alyssa Altobelli及Payton Chester，齊齊以榮譽新秀身分獲選，3個女孩的家人代為發表感言。高比遺孀雲妮莎表示，感激大會給予詹納這份榮譽，她自幼每天苦練，夢想像爸爸一樣，成為最偉大的運動員之一，現在對她來說，就像夢想成真一樣。」

她又哽咽向女籃球員表示，希望她們繼續努力，永不妥協，實現曼巴精神。13歲的詹納今年1月與高比拜仁乘直升機，與兩名隊友出發訓練之際遇空難，不幸喪生。

另外，NBA因疫情停賽逾月，聯盟總裁阿當施華承認，多於7人在新冠病毒測試呈陽性，但重申不會公布確診者名字。而聯盟公布與球員達成並識，球員在5月15日起減薪25%，金額會由第三方管理，若常規賽能夠完成，會發還給球員。英國《每日郵報》則引述消息，指一日未能完季，NBA選秀都不會舉行。

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