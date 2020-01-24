【NBA】高比告別戰4周年　遺孀嘆上天不公　盼回到空難前早上 (19:18)

時光荏苒，命運難測，誰也沒料到高比拜比在退役4周年的今日，已因直昇機空難辭世。痛失丈夫及二女詹納（Gianna）的雲妮莎在事發後，不時於社交平台追憶摯愛，適逢高比退役4周年，她今晨在Instagram以「Mamba Day」為題撰文，憶述先夫在20年球員生涯傾盡努力，退役後則事事以女兒為重，可惜只享受了3年零9個月的退休時光；又憶述詹納每日練波，努力追趕父親腳步。雲妮莎直言希望空難從未發生，能時間倒流和兩父女相見：「很想回到1月26日的早上，就如每個早上一樣，然後他們只是打了一場普通球賽，生命真不公平。」

至於「籃球之神」米高佐敦（MJ）的紀錄片《The Last Dance》下周日（19日）面世，預告可見高比亦有參與其中。導演Jason Hehir受訪時透露，在高比去世前一周完成拍攝，直言被他和MJ的手足情打動：「高比在拍攝現場說米高就像大哥哥，後來米高在高比追悼會亦稱高比為弟弟。二人的關係如此真摯，這一幕本來很酷，如今卻令人憂傷。」一連10集的紀錄片將於串流平台Netflix播放，但有指香港區將不會播放。

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