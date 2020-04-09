【新冠肺炎】軒達臣領英超眾星成立抗疫基金　衛生大臣轉軚讚好 (19:59)

英國受新冠肺炎疫情影響，不少球會陷入財政危機，英超球會般尼早前更宣稱或會在8月破產。英超賽會早前要求球員接受減薪，以助球會渡過難關，但球員工會暫拒絕接受，更指傾向改為捐款，而今次球員成立慈善基金，像是回應社會的批評。

各英超隊長的聯合聲明中表示，一眾英超球員經過過去一周多次會議，終落實與英國國民保健服務（NHS）合作，成立慈善基金，支援前線醫護人員。基金亦會協助NHS籌款及加快發放資金速度：「這基金是球員一起成立的計劃，目的是集資幫助急需協助的一群。」

據報道，利物浦隊長佐敦軒達臣是今次基金的發起人，他早前邀請各英超隊隊長加入WhatsApp群組討論，由隊長們再跟隊友商議。基金由各隊球員合力籌組，由軒達臣聯同另外3隊隊長共同管理，包括曼聯的哈利馬古尼、韋斯咸的麥克盧保及屈福特的迪尼，據報短時間已籌得至少400萬鎊（約3800萬港元）的善款。軒達臣強調：「無分任何球隊或聯賽，所有球員一起抗疫。」

熱刺的哈利卡尼、曼聯的拉舒福特及曼城的史達寧等英格蘭隊國腳，亦隨即轉發聲明以示支持。英國衛生大臣夏國賢，早前批評一眾英超球星薪金高昂，但未為抗疫盡一分力，當他得悉成立抗疫基金後，特意在社交網表揚：「你們有盡自己本分。」

另邊廂，英超球會修咸頓今發聲明，表示董事局及一隊職球員，均同意球會延遲發放4至6月的部分薪金，為首間英超球隊延遲發放球員薪金。而球會在這3個月，將不需要政府補貼。曼城亦正跟球員商討延遲發薪，據指大部分球員均願意此刻與球會共渡時艱。

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