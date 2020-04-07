【港超】羅傑承稱飛馬已收咧　傑志轟足總無限期停賽損各方利益　 (20:52)

傑志表示以目前本港疫情，無人仍會奢想港超能在5月底前，在正規球場完成餘下近50場賽事，加上球會亦需時預備比賽重開，故要求足總明確宣布，不會在今年9月1日前重開港超，讓球會減省部分不影響球員收入的開支，並指若賽期及場地因素許可，原則上不反對完成今季餘下賽事；若下半年後才重開，需給予各隊有兩個月時間準備，包括處理球員合約及恢復操練，並贊成下季改為明年初開始、11月結束的亞洲賽季。傑志提議足總跟所有港超球會，於本周五下午舉行視像會議討論。

傑志補充，若未能完成所有賽事，為趕及下屆亞洲賽報名日期，建議由目前前列球隊舉行單循環制「爭標聯賽」，務求最短時間決定今季聯賽冠軍及下季亞洲賽資格。傑志其餘意見包括提供機制，讓各隊可選擇是否退出今季聯賽，並在6月1日公布有多少隊繼續參與，以及需向球會提供處理球員醫療，以及勞工保險將於6月底到期的方案等。

飛馬會長羅傑承接受本報查詢時確認，若聯賽延至9月重開，飛馬一定不會參賽，更表示「飛馬已完成今季賽事」，暗示看不見短期重開賽事的可能性。據悉，效力飛馬的港足前隊長陳偉豪等球員將提早解約，而留隊的餘下的10多名球員，亦平均減薪三至五成。

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