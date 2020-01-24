【新冠肺炎】傑志70職球員病毒檢測全呈陰性　續隔離至下周日　朱志光：如釋重負 (19:37)

據悉，初步確診為一隊助教盧比度，周二晚已安排送院。而繼昨日公布12名職球員檢測結果呈陰性，今傍晚傑志再公布所有70名職球員的檢測結果均呈陰性。

傑志暫代主教練朱志光表示，得悉結果後，球員及其家屬朋友上下雀躍不已，如釋重負：「因為連日來都各自擔心，我亦不例外，始終影響着好多個家庭，特別在球會多年作領導的我，今次事件感到好大責任和壓力。」

傑志隊長黃洋是首批檢測結果呈陰性，他承認等待過程中會感緊張，知道結果後即鬆一口氣，但同時會為其他職球員結果而忐忑不安：「當我向家人匯報結果時，他們也鬆口氣，並同時提點我，不要放鬆今次疫情。」他補充，購買足夠食物後，近來嚴格遵守家居隔離，並有簡單訓練保持身體狀况。

黃洋認為，傑志在今次突發事件已反應迅速，除了立即安排職球員檢測，並提供酒店房間及防疫物資給有需要的職球員作隔離，感謝球會準備充足，「希望傑志可一起捱過這段最辛苦日子」。後衛唐建文是其中一名選擇到酒店隔離的球員，他稱因擔心會傳染給家中的子女，以防萬一選擇到球會安排酒店隔離，「檢測後平常心看待，因為不能做到什麼，但愈近結果會愈緊張。希望全隊職球員最終健健康康，沒事發生過就最好」。

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