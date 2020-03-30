【新冠肺炎】體院證實空手道隊教練確診已送院　李振豪籲關注心靈健康 (15:42)

香港空手道隊月中從法國集訓後返港，港將李振豪、曾綺婷及周家謙先後確診，體院安排同行的法籍教練作病毒測試，上周五得出結果呈陽性，聯絡衛生署後一度仍在家居隔離。體院今日公布，該名教練今日確診，並已入住醫院接受治療。體院早前表示，教練返港後一直在家中隔離，亦沒有病徵，並祝願3名運動員及教練早日康復。體院亦透露，同行集訓的另一名港將早前對病毒檢測呈陰性，由衛生署安排隔離，並於今日（30日）獲准離開隔離營。

相關新聞：【新冠肺炎】港空手道法籍教練檢測陽性 續家居隔離 體院待衛生署通知安排

空手道隊早前赴法國集訓，轉赴奧地利出戰超級聯賽，再返回法國巴黎集訓，原本準備5月的奧運外圍賽，但多場賽事因疫情取消後返港。最早確診的港將李振豪今日在社交網站分享抗疫心得，他表示明白疫情下心中會有不安及恐懼，建議港人在家中運動以外，亦可打坐靜觀，保持心靈健康。

其他新聞：【新冠肺炎】72歲名宿染疫離世 14歲小將死因不明 馬體會主場下半旗致哀

其他新聞：【新冠肺炎】C朗感恩中風母漸康復 不忘呼籲留家防疫