【新冠肺炎】72歲名宿染疫離世　14歲小將死因不明　馬體會主場下半旗致哀 (23:10)

馬體會今日先後公布兩人死訊，72歲的卡龐球員時代司職左後衛，於1970至1980年間為馬體會上陣269場，為球隊贏得1972/73及1976/77年西甲、1976年西班牙盃及1975年洲際球會盃。他亦曾13次代表西班牙隊，攻入1球。西班牙傳媒報道指他死於新冠肺炎，但文祖拿就未知死因，《ESPN》等指後者之死與疫情無關。馬體會在文祖拿的死訊聲明中又表示，為悼念文祖拿及過去數周過身的球迷，大都會球場將下半旗。

另一方面，馬體會日前宣布引用臨時僱傭條例，向全體500名員工減薪，其中70萬歐元（605萬港元）周薪的主帥施蒙尼有傳最少減三成。惟中場沙奧尼古斯今日稱，會方仍未與球員作相關溝通。由於薪金支出大部分在一隊教練及球員上，馬體會球迷組織Frente Atletico就呼籲會方減薪時不要一刀切，令球會基層員工難以維生。

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