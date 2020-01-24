【新冠肺炎】體院「封關」不足200人留守　9奧運項目港將續操 (16:23)

體院周一公布加強防疫措施，以應對新型冠狀病毒疫情。自今午12時至下月8日中午12時，入住體院宿舍的全職運動員及教練，可以在內繼續訓練，但期間不能離開體院，並由體院餐廳為眾人提供膳食。體院有500名全職港將，原本入住宿舍者有逾400人，社區關係及市務總監李忠民表示，措施實行後只有約100名港將留守：「措施是為減低人流，訓練還是會如常，現在有100多名運動員及40名教練，全部來自9個奧運項目，就像大型集訓營一樣訓練兩周。」

他補充，體院會在下月8日前評估情况，再決定是否因應疫情另作安排。留守體院的包括部分田徑隊成員、乒乓球隊、單車隊等，但「長跑天后」姚潔貞、跳遠的陳銘泰、「跳高女神」楊文蔚則在社交網站上載體院照片，笑言細看下體院環境像外國，但表示自己會在家訓練。而羽毛球隊的伍家朗因早前從英國返港，在家隔離14天後由體院安排再入住訓練。

另外，體操雙星石偉雄及吳翹充，早前比賽後返港時同機有確診者。二人的新冠病毒檢測均呈陰性，各自隔離後亦會返回體院。仍在爭逐奧運資格的阿充表示，東京奧運延期後變數更大，只能做好自己保持狀態，待比賽重開後再爭入場券。

相關報道：【東京奧運】李慧詩或待34歲再衝牌 自信東奧延期無礙表現

相關報道：【東京奧運】跳馬王子石偉雄自信延期無礙狀態 羽毛球隊伍家朗憂搶分功虧一簣