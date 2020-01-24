【新冠肺炎】字母哥響應路夫捐77萬　付主場職員薪金　白禮頓捐球賽食物 (20:39)

NBA因有猶他爵士球員確診，前天即時宣布暫停常規賽，復賽無期。路夫昨晨率先宣布捐出10萬美元，讓騎士主場館職員不致「手停口停」。密爾沃基公鹿球星安迪度高安普、底特律活塞的比歷克格芬，亦響應捐出同等金額，協助主場職員度難關，安迪度高安普在社交網寫道：「在這困難的時刻，任何事都比籃球重要，球場職員一直幫助我，現在我希望與他們一起走過困境。」效力新奧爾良塘鵝的「怪物」錫安威廉臣，隨後亦表示願意支付主場職員一個月薪金。

英超同樣因疫情停賽，白禮頓原定昨日迎戰阿仙奴，球會宣布捐出已準備的食物予無家者機構。不過，雖然未知聯賽能否如預期在4月4日重開，該會昨日仍推出季票折扣優惠，其後宣布有92%球迷為季票續期。

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