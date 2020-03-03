【英格蘭足總盃】英超新敗再迎車路士　利物浦拒怪責麾下 (23:00)

車路士vs.利物浦 體通天下 明晨03：45直播

利物浦日前大熱倒灶，吞下護級球隊屈福特三蛋，跨季44場英超不敗斷纜外，亦無緣創出聯賽19連捷紀錄，但高普未有為此怪罪球員：「若我像連輸10仗後的喝斥他們，便會是一件怪事。這需要的是分析及再分析，而非宣泄情緒。這班球員將會以行動回應敗仗。」高普又證實紅軍沒有新的傷兵，占士米拿及祖高美斯亦可復出，後者上仗避戰下，頂替他的洛夫雲被屈福特前鋒尼迪譏諷防力弱。另外，尼迪的隊友中場迪路菲奧該仗前十字韌帶斷裂及半月板撕裂，被迫今季提早收咧。

近5仗僅1勝的車路士之情况比紅軍差，領隊林柏特埋怨傷兵不斷，更相信紅軍將以最強陣容應戰，他說：「我不知道此際是否對陣利物浦的最佳時候。或者不是，有誰知道。他們已在英超表現出強大實力。但足總盃是重要的賽事，踢夜波會是另一種氣氛。」車路士今季英超首循環主場以1：2不敵紅軍。

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