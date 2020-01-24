【港超】 憂足總續用FTC 10隊開會研罷踢　促爭取康文署場閉門作賽 (21:32)

因應新型冠狀病毒肺炎疫情，菁英盃分組賽剛於周二及周三在FTC閉門舉行，但場地質素引起多間球會不滿，如更衣室空間不足、比賽場地離更衣室太遠，有球員被逼在場地旁如廁；訪客及球員必須在中心大閘的檢疫站下車，之後需步行10至15分鐘才到達球場；比賽嘉賓席未有帳篷，令球會職員要冒雨觀賽。

足總在疫情爆發後暫停各委員會會議，10間港超球會傍晚自發舉行緊急會議，除了和富大埔秘書長陳平因病缺席，其餘9間球會高層代表均有出席，包括香港飛馬會長羅傑承、冠忠南區會長兼足總董事黃良柏、傑志會長伍健、東方龍獅總監李志堅、理文班主李文恩、愉園總監潘文迪、富力R&F港超事務主管范羿等。

會議引述足總醫事顧問兼醫藥委員會主席容樹恒醫生的意見，提及在FTC閉門作賽，從防疫角度是「相對不理想」，除了一日雙賽有4隊職球員，還有足總工作人員，同日早上更有其他球隊訓練，「在有限場邊空間，有傳播肺炎的風險。」而足總最近防疫安排，亦沒有諮詢其意見。他建議，操練球隊使用FTC或賽馬會傑志中心，每周用3個康文署球場進行每日單場閉門比賽，以減低人流。

羅傑承會後表示，10間球會達共識，雖然此前承諾繼戰本月餘下閉門賽事，但若聯賽復賽仍要在FTC比賽，10支港超隊一致確認不會比賽，包括是日缺席的大埔亦口頭答應聯署，並將會議內容給予足總，要求在下周三前與開會討論：「在康文署球場比賽，即使閉門我們也沒有問題，防疫風險也大大減低，投資虧蝕也不要緊，至少職業球會要在質素較佳的球場比賽，希望足總替我們向政府爭取。現在已2月中，足總再不討論，3月復賽就遲了。今次的決議不是為個人利益，希望政府聽從會方最低的要求。」

有傳足總要求比賽隊伍分擔閉門賽事場租，流浪總監李輝立認為：「希望康文署可重開場地，甚至給觀眾入場，閉門令我們零收入，若還要這麼多開支，球會覺得不合理。」

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