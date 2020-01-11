【高球】17歲港將楊曉威主場暫列19　笑言食雪糕慶祝 (22:09)

楊曉威在首兩輪均打出低標準1桿，今日進入決賽最後兩輪延續勇態，六次抓獲小鳥後，做出低標準3桿的67桿，總成績以205桿與4名對手並列19位，亦是唯一躋身前20位的業餘球手。他在賽後接受訪問，笑言晚上要食雪糕獎勵自己，對談間亦流露一點稚氣：「今日自己發揮得很好，頭兩日的賽事不太習慣傳媒追訪，今日我已習慣了，盡量扮作視而不見。頭9個洞較為挑戰性，我需要保持冷靜，耐心靜待後9洞，希望打出更多小鳥。連續3日與國際級球員同組比賽，亦是一個很好的經驗。」

而曾在港奪標的澳洲籍球手奧爾斯比，亦總成績197桿暫列榜首，今日在最後一輪爭取重奪冠軍。

另外，賽會今安排「Beat the Pro慈善挑戰賽」，由本地20名業餘球手在第12洞挑戰3名國際級選手。香港哥爾夫球會則為香港特殊奧運會舉辦教室，16名12至25歲特殊奧運會高球隊成員，和5名融合伙伴參與由澳洲籍球手Adam Blyth主持的高球教室。

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