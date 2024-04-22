走塑｜首階段實施　管制即棄膠餐具　買外賣如何受影響？市民能否繼續用？什麼獲豁免？ (08:51)

首階段管制即棄塑膠措施今日（22日）正式實施，即棄膠餐具包括發泡膠餐具（食物容器、碟、杯）、膠飲管、膠刀羹叉、膠碟及膠攪拌棒將全面停止供應及銷售。市民常用的膠柄棉花棒、膠牙籤及膠雨傘袋也不可再免費供應或銷售。很多市民或許不太了解「走塑」新措施內容，本文解答一些常見疑問。［短片：連鎖快餐店外賣餐具要收費 有市民感不值會改自備］
問：市民可以繼續使用受新措施限制的物品嗎？
答：新法例下的管制計劃不針對一般市民，市民在日常生活中不會因購買及使用某些即棄塑膠產品而觸犯法例。例如買外賣，市民不會因使用受管制餐具而觸犯法例；在外地網站購買或旅行後帶回即棄塑膠產品，亦不屬犯法。
問：哪些物品獲豁免？
答：一般而言，以下情況可獲豁免：
1/ 預先包裝食品或飲品，如附連在紙包飲品上的即棄膠飲管，以及杯麵和雪糕杯內附上的餐具。
2/ 向有醫療需要的人提供即棄膠飲管。
問：外賣飲品的膠杯、膠蓋，以及即棄塑膠容器，在新措施後是否禁止使用？
答：餐廳外賣食物及飲品仍可使用發泡膠材質以外的即棄塑膠容器，包括飯盒、湯碗、膠杯及杯蓋。
問：牙縫刷及膠柄牙線棒是否同樣受管制？
答：首階段新措施下，只有膠牙籤是受管制產品，不可銷售或免費供應，但市民不會因購買及使用膠牙籤而觸犯法例。
膠柄牙線棒是下一階段的管制產品，實施日期將取決於替代品的普及性和可負擔性。牙縫刷及傳統牙線則不屬新法例下受管制的產品。
問：市民可否自備膠袋盛載雨傘？
答：可以。新法例只禁止銷售和免費供應即棄雨傘袋，市民可使用膠袋盛載雨傘。