法律Q&A｜傳統禮儀體現法庭莊嚴　一文看法庭禮儀：大律師互稱Learned Friend、飲水需用杯載 (16:52)

問：如何理解上述721案件中法官對辯方大律師的批評？

根據大律師的《行為守則》第10.6條，大律師工作時必須時刻保持有禮及文明（courteous and civil） ，包括在法庭內外與對方律師的溝通。如果對方律師的盤問違反了審訊的規則，例如與審訊爭議點無關、錯誤引述證人供辭或重複盤問同一問題等，大律師可向法庭要求對方律師撤回問題。

然而，偶爾難免有大律師因過於投入，在不認同對方律師的盤問方式時，以搖頭嘆氣等方式表達不滿。如情況並不影響對方大律師盤問，法庭通常不會干預。

問：法庭上大律師之間，為何以「Learned friend」作稱呼？

大律師雖然在庭上唇槍舌劍，為當事人據理力爭，反駁對方的觀點，但同時在傳統普通法下，大律師約定俗成地稱呼彼此為 「Learned friend」（學識淵博的朋友），以表達對彼此的尊重，以及認同對方的淵博知識。

這亦源於典型的英國式對話技巧，即使在庭上反駁對方，往往亦委婉而有禮，不卑不亢地講述己方觀點，這亦對同為大律師的同儕留有情面。

事實上，在開庭前或散庭後，對陣的大律師不時閒話家常，尤其常見於年資較深的大律師。

問：大律師如何稱呼法官？

大律師在庭上對不同職級的法官有不同稱謂，如下：

．高等法院及以上級別（包括終審法院及上訴庭）的法官：My Lord（男法官）/ My Lady（女法官）

．對高等法院及區域法院的聆案官（專門處理案件審訊前準備及管理）：Master

．對區域法院法官：Your Honour

．裁判法院的裁判官：Sir / Madam / Your Worship

當使用中文聆訊時，大律師一般約定俗成地全部統稱為「法官閣下」。

問：上庭的大律師或律師只可以喝水？可以喝其他飲品嗎？

一般而言，法庭內不應該飲水以外的飲料，以免意外倒瀉時弄髒法庭，尤其是地氈與毛絨座椅等。上庭的大律師及律師飲水時需要用杯盛載，在高等法院的大律師席，一般放有紙杯供大律師使用。曾有大律師在庭上直接飲用支裝蒸餾水，立即被法官制止，更着書記給對方一個紙杯。

部分有規模的大律師事務所，開庭前會有職員預先將大律師們所需的文件夾及文具等送上法庭，當中亦包括樽裝水連同紙杯，可見紙杯是上庭必須品之一。

問：為何大律師陳辭時要站起來？

大律師在庭上陳辭時必須站立，以示對法庭尊重，亦讓法官一目了然知道誰在陳辭。偶爾大律師認為需要打斷另一方大律師陳辭的時候，亦會直接站起來，而正在陳辭的大律師就會停止陳辭並坐下，讓剛站起的大律師講述打斷自己的原因，這令人看來像問答遊戲的規矩，誰站立誰才可說話，而且雙方不能同時站立。

問：法庭上有否其他指定的用語？

若法官向大律師提供協助或提點，或批准他在庭上的申請，大律師通常以「Much obliged」表示感謝法官，而不會用「Thank you」；中文則會說「有勞法官閣下」，而不會用「唔該」。

另外，當大律師獲得法官批准離席時，很多時候會向法官說「Good day」（祝你有美好的一天）來道別 ，而非「Goodbye」，而因沒有合適的中譯，即使在中文聆訊，大律師離席時通常亦以「Good day」來道別。

問：傳統的法庭禮儀有何重要性？

法庭的傳統禮儀多數並非硬性或明文規定，主要由大律師及法官根據前人的做法，自發承傳下去，而這些外界看來難以理解的傳統禮儀，卻體現了法庭的莊嚴，以及大律師行業的專業及榮譽感等，並維持公眾對司法系統的信心。

有關公眾於法庭旁聽時的禮儀，可參考終審法院網頁。