721案｜次被告稱無報警免塞線路　控方：無查詢警到場與否因「唔希望警察到」 (15:04)

午休前，控方高級檢控官程慧明反映，庾家豪的辯方大律師李百秋曾經騷擾代表高級檢控官岑頴欣盤問，指李在審訊時兩次冷笑，又說「痴線」。李表示，有時覺得問題可笑，但沒說出聲。法官陳廣池問，李言下之意是否指程聽到李的「心中話」，重申任何滋擾都「不要得」。

控方由高級檢控官岑頴欣盤問庾家豪，她稱根據案發片段，庾一而再，再而三拍掌和擊掌，未能達到他所聲稱要嚇白衣人的效果，反而是故意挑釁白衣人衝入閘內，庾表示不同意。

控方問及，庾為何在元朗站沒幫忙報警，庾稱自己都做熱線中心，再多人撥電話並不會打得通，只會輪候更耐。庾屢次形容當時相信「捱多一陣」警察就會到，他解釋不知下一秒會否受襲，就算當刻沒有衝擊「心態都係捱」，和他人互相保護。

控方關注，庾知悉林卓廷已報警後，有否心急向林詢問警方甚麼時候到場。庾答道沒有，他認為這問題很無知，指無人知道警方確實何時抵達，警方亦不會告知。控方續稱「問警察幾時到唔係好合理咩？」，又指庾「唔問警察幾時到，係因為你唔希望警察到」，並打算和閘內人士對抗白衣人，庾否認。其間庭上有人輕聲起哄，遭陳官提醒。