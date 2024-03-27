亞洲50最佳餐廳2024｜東京Sézanne登榜首　香港6餐廳上榜大班樓排第四【附完整名單】 (11:55)

2024年度「亞洲50最佳餐廳」昨晚（26日）在首爾公布得獎名單及頒獎，東京的Sézanne餐廳榮登亞洲最佳餐廳榜首。香港有6間餐廳上榜，大班樓居第4位，永排第5位，另外4間包括Neighborhood（第16位）、Mono（27位）、Caprice（32位）和新上榜的Ando（37位）。今屆「亞洲50佳餐廳」分別來自19個城市，其中8間首次入圍；新加坡以總數9間上榜餐廳名列前茅。