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亞洲50最佳餐廳2024｜東京Sézanne登榜首　香港6餐廳上榜大班樓排第四【附完整名單】 (11:55)

2024年度「亞洲50最佳餐廳」昨晚（26日）在首爾公布得獎名單及頒獎，東京的Sézanne餐廳榮登亞洲最佳餐廳榜首。香港有6間餐廳上榜，大班樓居第4位，排第5位，另外4間包括Neighborhood（第16位）、Mono（27位）、Caprice（32位）和新上榜的Ando（37位）。今屆「亞洲50佳餐廳」分別來自19個城市，其中8間首次入圍；新加坡以總數9間上榜餐廳名列前茅。

亞洲50最佳餐廳名單（排名／餐廳／城市）

1. Sézanne　東京
2. Florilège　東京
3. Gaggan Anand　曼谷
4. 大班樓　香港
5. 永　香港
6. Nusara　曼谷
7. Sühring　曼谷
8. Den　東京
9. La Cime　大阪
10. Odette　新加坡
11. Sorn　曼谷
12. Le Du　曼谷
13. Mingles　首爾
14. Narisawa　東京
15. Burnt Ends　新加坡
16. Neighborhood　香港
17. Potong　曼谷
18. 7th Door　首爾
19. 福和慧　上海
20. Euphoria　新加坡
21. Onjium　首爾
22. Logy　台北
23. Masque　孟買
24. Toyo Eatery　馬尼拉
25. Born　新加坡
26. Indian Accent　新德里
27. Mono　香港
28. Meta　新加坡
29. Samrub Samrub Thai　曼谷
30. Labyrinth　新加坡
31. Seroja*　新加坡
32. Caprice　香港
33. JL Studio　台中
34. Mume　台北
35. Villa Aida　和歌山
36. 凌瓏*　上海
37. Ando*　香港
38. Les Amis　新加坡
39. Sazenka（茶禪華）　東京
40. 壹零貳小館*　上海
41. Mosu　首爾
42. Baan Tepa　曼谷
43. Lolla*　新加坡
44. Avartana　清奈
45. Goh*　福岡
46. August*　雅加達
47. Cenci　京都
48. Anan Saigon　胡志明市
49. 譚卉　澳門
50. 遇外灘*　上海
註：*為新上榜餐廳

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