亞洲50最佳餐廳2024｜東京Sézanne登榜首　香港6餐廳上榜大班樓排第四【附完整名單】 (11:55)

2024年度「亞洲50最佳餐廳」昨晚（26日）在首爾公布得獎名單及頒獎，東京的Sézanne餐廳榮登亞洲最佳餐廳榜首。香港有6間餐廳上榜，大班樓居第4位，永排第5位，另外4間包括Neighborhood（第16位）、Mono（27位）、Caprice（32位）和新上榜的Ando（37位）。今屆「亞洲50佳餐廳」分別來自19個城市，其中8間首次入圍；新加坡以總數9間上榜餐廳名列前茅。
亞洲50最佳餐廳名單（排名／餐廳／城市）
1. Sézanne 東京
2. Florilège 東京
3. Gaggan Anand 曼谷
4. 大班樓 香港
5. 永 香港
6. Nusara 曼谷
7. Sühring 曼谷
8. Den 東京
9. La Cime 大阪
10. Odette 新加坡
11. Sorn 曼谷
12. Le Du 曼谷
13. Mingles 首爾
14. Narisawa 東京
15. Burnt Ends 新加坡
16. Neighborhood 香港
17. Potong 曼谷
18. 7th Door 首爾
19. 福和慧 上海
20. Euphoria 新加坡
21. Onjium 首爾
22. Logy 台北
23. Masque 孟買
24. Toyo Eatery 馬尼拉
25. Born 新加坡
26. Indian Accent 新德里
27. Mono 香港
28. Meta 新加坡
29. Samrub Samrub Thai 曼谷
30. Labyrinth 新加坡
31. Seroja* 新加坡
32. Caprice 香港
33. JL Studio 台中
34. Mume 台北
35. Villa Aida 和歌山
36. 凌瓏* 上海
37. Ando* 香港
38. Les Amis 新加坡
39. Sazenka（茶禪華） 東京
40. 壹零貳小館* 上海
41. Mosu 首爾
42. Baan Tepa 曼谷
43. Lolla* 新加坡
44. Avartana 清奈
45. Goh* 福岡
46. August* 雅加達
47. Cenci 京都
48. Anan Saigon 胡志明市
49. 譚卉 澳門
50. 遇外灘* 上海
註：*為新上榜餐廳
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